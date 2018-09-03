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В рязанском ЦПКиО пройдет праздник «Дом глазами ребенка»
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В рязанском ЦПКиО пройдет праздник «Дом глазами ребенка»
АиФ Рязань
1 час назад
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Фото:
АиФ Рязань
«Рязанская Палата Недвижимости» приглашает жителей города на детский праздник «Дом глазами ребенка», который состоится 8 сентября.
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