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В рязанском ЦПКиО пройдет праздник «Дом глазами ребенка»
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В рязанском ЦПКиО пройдет праздник «Дом глазами ребенка» 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
«Рязанская Палата Недвижимости» приглашает жителей города на детский праздник «Дом глазами ребенка», который состоится 8 сентября.
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