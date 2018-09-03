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На «Столбах» с экотропы свалился ребёнок
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На «Столбах» с экотропы свалился ребёнок 

АиФ Красноярск + ещё 1 38 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В заповеднике «Столбы» с экотропы упал ребёнок. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Малолетний упал с экотропы на расстоянии 5 км от кордона Лалетино в воскресенье, 2 сентября. Спасатели передали ребенка приехавшим медикам.
Экотропа на «Столбах» представляет собой деревянный настил, который проходит над поверхностью земли, в некоторых местах достаточно высоко. Ребенок мог поскользнуться на досках, так как в воскресенье шел моросящий дождь.
2 сентября спасатели также помогли мужчине, растянувшему связки. А накануне, 1 сентября помощь понадобилась четырем туристам, один из которых сломал голеностоп, упав с Четвертого столба.
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