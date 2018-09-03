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На память о себе. В Салехарде выпускники детского сада высадили аллею саженцев
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На память о себе. В Салехарде выпускники детского сада высадили аллею саженцев 

ИА Север-Пресс 27 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде на территории детского сада «Кристаллик» появилась целая аллея саженцев. Вместе с родителями и воспитателями её высадили выпускники детского сада. Экологическая акция реализована в рамках проекта «Живём на Севере» при поддержке Центра развития гражданских инициатив.
«Замечательная акция. Получается, мы не прощаемся с детским садом, а оставляем здесь память о себе. Будут расти наши дети, будут расти вместе с ними деревья. Представляете, каким зеленым станет наш город, если каждая семья вместе со своими детьми высадит хотя бы одно дерево», — поделилась впечатлениями одна из мам.
Активисты надеются, что инициатива станет доброй традицией.
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