Детский лагерь ILS Camp

ILS Camp — это летние лингвистические лагеря от International language school (ILS), которые работают в Подмосковье и Греции. Ребят от 7 до 17 лет ждут занятия с преподавателями школы и носителями языка из Великобритании, США, Германии и Франции, разнообразные тематические смены, спортивные состязания, мастер-классы и полное погружение в языковую среду. Для малышей от 2 до 6 лет разработаны специальные программы, где дети будут знакомиться с языком в игровой форме.

Родители могут ежедневно просматривать видео— и фотоотчеты о том, чем занимались их дети. Территория лагеря охраняется, обеспечена круглосуточная медицинская помощь. Действует система «все включено», ребята питаются 6 раз в день.

Стоимость одной смены в лагере 55000 руб. Уточнить подробности можно на сайте школы.