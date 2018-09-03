Летний лагерь X-Bridge

Утро детей в лагере начинается в 9.00 с творческого проекта: ребята готовят завтрак сами по рецептам страны недели. Каждый день дети узнают о жизни великих людей и о культуре страны, в которой они творили, а позже презентуют то, о чем узнали, в виде театрального, видео— или арт-проекта. Занятия проводят педагоги-носители языка из США, Ирландии, Автралии и даже с Ямайки.

Помимо занятий дети проводят время на свежем воздухе: каждый день играют в парке, участвуют в квестах. День заканчивается в 18.00, но возможно пребывание и до 20.00. Стоимость одной недели в лагере от 19125 руб.