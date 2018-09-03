Ещё
Минпросвещения запускает в детских садах образовательную программу для детей с аутизмом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Минпросвещения запускает в детских садах образовательную программу для детей с аутизмом 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
Газета «Известия» сообщает, что в Министерстве просвещения разработали новую программу, которая поможет интегрировать детей детсадовского возраста в общество. Программа нацелена на то, чтобы в обычных группах сада учить детей самостоятельно справляться с бытовыми задачами: мыть руки, чистить зубы, одеваться, а также вступать в коммуникацию с окружающими.
Педагоги будут учить малышей постепенно преодолевать социально-коммуникативные трудности, будут стараться учить их планировать свои действия (для этого малышам будут показывать, как собирать пирамидки или раскладывать трехкомпонентные пазлы). Много внимания в программе будет уделяться и физическому развитию: специалисты предлагают использовать для развития такие упражнения, как катания на мяче, прыжки через скамейку. Также детей с РАС предлагают увлекать плаванием.
Программа министерства разработана для дошкольного образования для детей с аутизмом. Она будет тестироваться с детских садах до 1 января 2020 года и, если результаты будут хорошими, документ будет доработан и размещен в Реестре примерных основных общеобразовательных программ — тех, которые рекомендованы министерством для всеобщего использования.
Для работы в детских садах с элементами инклюзии воспитатели потребуется пройти курсы повышения квалификации. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова отметила:
Сегодня большинство педагогов не понимает, как взаимодействовать с детьми с особенностями, — рассказала она, отметив, что в Балашихе 1 сентября открывается класс для детей с РАС в обычной школе. Подготовка к этому, в первую очередь кадровая, шла три года.
«Известия» не сообщают, в каких садах будет внедряться программа, однако отмечают, что в тех садах, где она будет работать, обучение будет проводиться на основе визуальных методик, так как дети с расстройствами аутистического спектра лучше понимают визуальные подсказки.
И ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:
Личный опыт: как живет семья, в которой растет ребенок с аутизмом
7 вопросов детскому логопеду
CHIPS journal: последние новости
В Музее русского импрессионизма появилась новая программа для детей В каждом округе Москвы откроются центры для детей с ограниченными возможностями здоровья Детский лагерь ECamp
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»84
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко5
11 самых ожидаемых российских сериалов осени7
Кем были герои фильма «В бой идут одни старики»1
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение