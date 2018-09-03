Минпросвещения запускает в детских садах образовательную программу для детей с аутизмом

Газета «Известия» сообщает, что в Министерстве просвещения разработали новую программу, которая поможет интегрировать детей детсадовского возраста в общество. Программа нацелена на то, чтобы в обычных группах сада учить детей самостоятельно справляться с бытовыми задачами: мыть руки, чистить зубы, одеваться, а также вступать в коммуникацию с окружающими.

Педагоги будут учить малышей постепенно преодолевать социально-коммуникативные трудности, будут стараться учить их планировать свои действия (для этого малышам будут показывать, как собирать пирамидки или раскладывать трехкомпонентные пазлы). Много внимания в программе будет уделяться и физическому развитию: специалисты предлагают использовать для развития такие упражнения, как катания на мяче, прыжки через скамейку. Также детей с РАС предлагают увлекать плаванием.

Программа министерства разработана для дошкольного образования для детей с аутизмом. Она будет тестироваться с детских садах до 1 января 2020 года и, если результаты будут хорошими, документ будет доработан и размещен в Реестре примерных основных общеобразовательных программ — тех, которые рекомендованы министерством для всеобщего использования.

Для работы в детских садах с элементами инклюзии воспитатели потребуется пройти курсы повышения квалификации. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова отметила:

Сегодня большинство педагогов не понимает, как взаимодействовать с детьми с особенностями, — рассказала она, отметив, что в Балашихе 1 сентября открывается класс для детей с РАС в обычной школе. Подготовка к этому, в первую очередь кадровая, шла три года.

«Известия» не сообщают, в каких садах будет внедряться программа, однако отмечают, что в тех садах, где она будет работать, обучение будет проводиться на основе визуальных методик, так как дети с расстройствами аутистического спектра лучше понимают визуальные подсказки.

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