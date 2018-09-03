В Волгограде пройдет акция «Мир детям мира» 

В волгоградской областной детской библиотеке, школе-интернате №7 и в гимназии №1 состоится акция «Мир детям мира» 3 и 5 сентября.
По данным пресс-службы областного комитета культуры, мероприятие начнется с минуты молчания в память жертв, погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Школьники прочитают воспоминания выживших детей и очевидцев, зажгут свечи памяти. Помимо этого, участники акции посмотрят видеоролик о бесланской трагедии, прочитают стихи о дружбе и милосердии. В завершении ребята запустят в небо воздушные шары с посланиями мира и добра всем детям мира. Памятные мероприятия в детской библиотеке состоятся 3 сентября в 10:00, 11:30, 12:30 и 14:30. В школе-интернате № 7 ОАО «РЖД» — 5 сентября в 15:00, в гимназии №1 — 5 сентября в 13:30 и 14:30. Справки по телефону: 8 (8442) 37-72-56, контактное лицо — Ирина Знаменьщикова.