Ещё
В состязания по туристическому ориентированию лидировали зеленоградцы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В состязания по туристическому ориентированию лидировали зеленоградцы 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Соревнования по туристическому ориентированию прошли в Зеленограде в первый день сентября.
На лесные тропинки 5-го микрорайона с картами и компасами вышли 90 спортсменов разного возраста. В числе участников были взрослые, школьники и родители с детьми из Зеленограда, Москвы, Подмосковья и из города Пензы.
Победителей определяли в каждой возрастной номинации. Большинство наград среди мужчин и женщин досталось зеленоградцам. Среди мужчин лучшими стали: М8 — Холопов Михаил (ЗелАО), М10 — Карамышев Николай (ЗелАО), М16 — Малыгин Антон (ЗелАО), М18 — Лазарев Алексей (Пенза), М20 — Салазкин Вадим (ЗелАО), М30 — Дюльдин Руслан (ЗелАО), М35 — Сафонов Дмитрий (ЗАО), М50 — Сильвестров Павел (ЗелАО), М60 — Боронин Александр (ЗелАО). Среди женщин: Ж14 — Татарникова Дарья (ЗелАО), Ж16 — Ушмодина Светлана (ЗелАО), Ж18 — Терехина Светлана (Пенза), Ж25 — Дюльдина Диана (ЗелАО), Ж30 — Карайченцева Светлана (ЗелАО), Ж60 — Зейман Ольга (ЗелАО).
В номинациях родителей с детьми, победу одержали зеленоградские семьи Солошенко (дети до 4-х лет), Родчевы (дети 7-8 лет) и Моисеевы (дети 9-10 лет). В номинации «дети 5-6 лет лучшие результаты показала семья Фокиных из Сходни.
Савелки: последние новости
В ГБУ «Талисман» юные посетители познакомились с работой кружков и секций С 1 сентября городские музеи Москвы для школьников будут бесплатными КЦ «Зеленоград» покажет документальные фильмы в День солидарности против террора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»84
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко5
11 самых ожидаемых российских сериалов осени7
Кем были герои фильма «В бой идут одни старики»1
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение