В состязания по туристическому ориентированию лидировали зеленоградцы

Соревнования по туристическому ориентированию прошли в Зеленограде в первый день сентября.

На лесные тропинки 5-го микрорайона с картами и компасами вышли 90 спортсменов разного возраста. В числе участников были взрослые, школьники и родители с детьми из Зеленограда, Москвы, Подмосковья и из города Пензы.

Победителей определяли в каждой возрастной номинации. Большинство наград среди мужчин и женщин досталось зеленоградцам. Среди мужчин лучшими стали: М8 — Холопов Михаил (ЗелАО), М10 — Карамышев Николай (ЗелАО), М16 — Малыгин Антон (ЗелАО), М18 — Лазарев Алексей (Пенза), М20 — Салазкин Вадим (ЗелАО), М30 — Дюльдин Руслан (ЗелАО), М35 — Сафонов Дмитрий (ЗАО), М50 — Сильвестров Павел (ЗелАО), М60 — Боронин Александр (ЗелАО). Среди женщин: Ж14 — Татарникова Дарья (ЗелАО), Ж16 — Ушмодина Светлана (ЗелАО), Ж18 — Терехина Светлана (Пенза), Ж25 — Дюльдина Диана (ЗелАО), Ж30 — Карайченцева Светлана (ЗелАО), Ж60 — Зейман Ольга (ЗелАО).

В номинациях родителей с детьми, победу одержали зеленоградские семьи Солошенко (дети до 4-х лет), Родчевы (дети 7-8 лет) и Моисеевы (дети 9-10 лет). В номинации «дети 5-6 лет лучшие результаты показала семья Фокиных из Сходни.