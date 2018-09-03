В Ростове пройдет традиционный «Бал Семьи»

В Ростове-на-Дону в День города, 15 сентября, пройдет ставший уже традиционным «Бал Семьи». Гостей мероприятия ждут в Левобережном парке. Как сообщают организаторы, «Бал Семьи» — это уникальный, необыкновенный и веселый праздник, который проводится уже в 12-й раз городской администрацией и центром родительской культуры «Мой малыш». На мероприятии ожидаются конкурсы маскарадных костюмов для всех семей, концерт детских шоу-коллективов, выставка-продажа семейно-детских товаров и дегустация детского питания, аниматоры и ростовые куклы, а также работа игровых зон. Победителей конкурсов и активностей будет определять жюри, а все участники получат памятные подарки. Участие в мероприятии бесплатное.