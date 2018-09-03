В какой вид спорта отдать ребенка: спрашиваем у учителей физкультуры и тренеров

Известно, что все закладывается в детстве: манеры, привычки, взгляд на мир и, конечно, любовь к спорту. В юном возрасте формируется мышечный каркас, организм легко переносит большие физические нагрузки и, ни для кого не секрет, что многие вещи, не развитые в детстве, невозможно восполнить в старшем возрасте.

Но в какой спорт отдать ребенка? Как определить к чему его расположила природа с рождения и какие занятия будут наиболее продуктивными?

Журналист оvertime.life поговорила со специалистами из разных сфер детского спорта.

Дегтярева Светлана Викторовна, физкультурный работник в детском саду, выпустила более 100 детей.

«К нам приводят детей в 2-3 года. В этом возрасте скелет и мышцы, как никогда, подвержены травмам. Очень легко сломать руку, ногу или получить растяжение. Поэтому на меня возлагается большая ответственность, потому что отказаться от занятий с малышами нельзя — необходимо закладывать все с пеленок. Я провожу осмотр каждого ребенка с медицинским работником, прежде чем подвергать его каким-то физическим упражнениям».

«В грудничковом возрасте дети малоподвижны. Поэтому необходимо разминать мышцы и опорно-двигательную систему. Только кажется, что это не обязательно. Это очень важно для дальнейшего развития организма ребенка. Рекомендую всем родителям водить детей в возрасте 3-6 месяцев на массаж».

Главный вопрос: в какой спорт отдать ребенка?

«Нужно пройти полный медосмотр. В институте нас учили этому, как закону. Нельзя никуда отдавать ребенка, подвергать его чему-то без предварительной консультации врача. Во многом выбор вида спорта зависит от телосложения. Их 4 типа: астеноидный, торакальный, мышечный и дигестивный.

Астеноидный характеризуется худощавостью, слабыми мышцами, длинными ногами;

дигестивный — маленьким ростом, большой расположенностью к полноте;

мышечный — ярко развитой мышечной массой, большой выносливостью;

и, самый распространенный, торакальный — средне-развитой мышечной массой и гармоничным телосложением.

В зависимости от типа идет и выбор вида спорта для ребенка. Но есть и универсальные варианты для всех детей. Это фитнес и плавание. На фитнесе ребенок развивает гибкость и пластичность мышц, а на плавании набирает мышечную массу и тянет позвоночник (опять-таки, если нет аллергии на хлорку)».

Ченушкина Елена Александровна, мастером спорта по плаванию и детский тренер.

“К нам приводят детей с 3 месяцев. Мамы держат их на воде и это очень полезно. Вода тянет тело в разные стороны, тем самым давая растяжку позвоночнику. С ребятами постарше мы уже плаваем самостоятельно. Делаем упражнения в воде и учимся дышать под ней”.

Зуйкова Елена Григорьевна, тренер по художественной гимнастике

“Всегда напрягает стереотип, что художественная гимнастика существует только для девочек. Растяжка полезна для всех. Вопрос в том, есть ли предрасположенность у ребенка к гимнастике. С детства развить можно все, но есть ребята, которым и показывать ничего не нужно, они от природы пластичны, а есть те, с кем нужно много работать.

Гибкость очень важна для человека. мышцы нужны постоянно держать в тонусе, делать физические упражнения, для которого нужно иметь хотя бы минимальную растяжку. Не нравится гимнастика — идите на лечебную физкультуру. Это общее направление, которое поможет держать организм в постоянном тонусе”.

Войтенко Ирина Дмитриевна, детский футбольный тренер.

“В футболе и хоккее главное — жесткость. Безусловно, важны хитрость, сноровка, скорость, но самое важное, нужно быть жестким, не бояться ударов, падений и даже травм. Девочек встретить у нас можно очень редко. Но если мальчики проходят школу футбола и хоккея, то характер у них закаляется на сто процентов”.

Мещерякова Светлана Георгиевна —

школьный психолог.

“В спорт детей нужно отдавать обязательно. В какой — зависит от медицинских ограничений и того, что ребенку нравится. Самое главное что дает спорт в раннем возрасте — занятость. У нас детей приучают лениться с детства. Распространенная фраза «он же еще ребенок» развивает в наших детях культ лени. Занимайте своего ребенка. Не обязательно расписывать каждую его минуту, но одно-два занятия в секции в неделю достаточно, чтобы привить ребенку активный образ жизни. Вид спорта выбирайте исходя из того, что нравится самому ребенку. Не вздумайте прививать ему то, что нравится вам и неинтересно ему”.

Сегодня очень модно с детства отдавать ребенка в профессиональный спорт. Эта мода — один из немногих полезных трендов нашего общества. Какие бы цели не преследовали молодые мамы и папы, отдавая детей в спорт (часто этой целью является соревнование с друзьями «у кого талантливее ребенок»), они в любом случае закладывают ему крепкое здоровье и иммунитет. Проанализируйте своего ребенка с позиций всех профессионалов и выбирайте самый лучший вариант.

Подразделы:

Спорт

Мнение

Внешний вид карточки:

Большое изображение-подложка

Изображение:

Количество просмотров:

Overtime.life собрал подборку мнений о том, в какой вид спорта стоит отдавать детей.

Детальное изображение: