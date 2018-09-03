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Два детских сада открыли в Иркутске
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Два детских сада открыли в Иркутске 

АиФ Иркутск + ещё 1 21 минуту назад
Фото: АиФ Иркутск
Детские сады на станции Батарейная и на улице Байкальская открылись в Иркутске.
Каждый из них рассчитан на шесть групп, в которые будут ходить дети от года, сообщила 3 сентября пресс-служба мэрии. В новых учреждениях есть ясельные группы, физкультурный и музыкальный залы, группы с интерактивным оборудованием и дидактическими пособиями. Во дворе для детишек построили спортивные площадки и игровые комплексы.
Кроме того, в нынешнем году капитальные ремонт провели в детсадах №77 и №119.
Это не последние «обновки» Иркутска — завершается строительство детсадов в переулке 20-й Советский, на улицах Касаткина и Академика Бурденко, а в 2019 году построят детсады на улицах Зимняя и Сосновая.
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