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В Московской области с начала года родились более 49 тысяч детей
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В Московской области с начала года родились более 49 тысяч детей 

РИА Новости + ещё 7 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сейчас в регионе работают 50 родовспомогательных учреждений.
В Московской области с начала 2018 года родились свыше 49 тысяч детей. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольгу Забралову.
Зампред отметила, что регион продолжает занимать первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе. Показатель числа родившихся детей на одну тысячу населения в период с января по июль составил 11,3. О том, что в Подмосковье сформирована трехуровневая система акушерской и неонатальной помощи пациентам, напомнил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.
"Мы работаем над тем, чтобы из года в год качество оказания медицинской помощи беременным, роженицам и младенцам в Подмосковье повышалось. Сегодня в регионе насчитывается 50 родовспомогательных учреждений", — сказал глава областного Минздрава.
Министр особо отметил то, что в минувшем году на территории области открылись пять новых центров материнства и детства. Это позволило увеличить долю спасенных детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, до 90%. В целом в Подмосковье удалось добиться снижения младенческой смертности почти в два раза за последние несколько лет.
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