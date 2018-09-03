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Чудом выжил: в Ростове цветочный горшок выпал из окна многоэтажки на младенца
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Чудом выжил: в Ростове цветочный горшок выпал из окна многоэтажки на младенца 

161.ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: 161.ru
Горшок с цветком выпал из окна многоэтажки
Инцидент произошел сегодня, 3 сентября в центре донской столицы. Горшок с цветком упал прямо на коляску. К счастью, ребенок не пострадал, так как коляска была закрыта, сообщают очевидцы ЧП в Сети.
— Из окна жилого дома выпал горшок с цветком. Это произошло на углу улицы Пушкинской и проспекта Ворошиловского, — написала мама малыша в в одном из городских пабликов. — Ребенка спас козырек от коляски. Чудом повезло и мы отделались лишь испугом. Люди, которые там живут, уберите горшки с балкона или закрепите их! Это опасно, люди ходят…
По словам ростовчанки, подобное может повториться не раз. Пользователи в Сети поддержали молодую маму и посоветовали жильцам убрать массивные горшки с цветами с балконов.
— Когда делают тротуар под балконами, то чем думают? Где наши великие архитекторы? Как надо было до этого додуматься и соорудить тротуар под балконами? Мамочка, хорошо, что с ребенком все в порядке. Недавно на Пушкинской убило мать, упавшим деревом. Гуляя по улице, не знаешь откуда может беда прийти. Будьте аккуратны, — прокомментировали пост пользователи.
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