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В Ростове на коляску с ребенком упал горшок с цветком
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В Ростове на коляску с ребенком упал горшок с цветком 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону накануне, на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Ворошиловского с балкона упал горшок с цветом и угодил прямо на коляску с ребенком. Об этом его мать рассказала в популярном городском паблике в социальных сетях. Женщина сказала, что малыш не пострадал — его спас козырек коляска. «Чудом повезло, что коляска была закрыта, отделались испугом. Люди, которые там живут, уберите горшки с балкона или закрепите их! Это опасно, люди ходят», — написала женщина. В комментариях пользователи отметили, что происшествие закончилось хорошо. В тоже время из-за такого падения теоретически мог произойти несчастный случай.
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