В Музее русского импрессионизма появилась новая программа для детей

Музей русского импрессионизма опубликовал новую программу для детей на сентябрь. События будут интересны детям от 4 до 12 лет. В рамках программы участники будут исследовать творчество авангардистов и создавать собственные работы: рисовать пальцами, рвать бумагу, мастерить.

1, 8, 15 сентября, 11:15–12:15 для детей от 4 лет в музее проведут занятие «Воображаемые авангардисты». На познавательно-развлекательном мастер-классе можно будет сделать крылья и узнать о том, как творили мастера-авангардисты.

1, 8, 15 сентября с 15:00–16:30 запланирована интерактивная экскурсия «Музейные безобразники» (7+). Экскурсовод встретит детей под инсталляцией «Дышащие полотна» и проведет по музею, рассказывая о том, какие инструменты и техники использовали художники, в чём их смелость и новаторство. А после в детской мастерской музея участники экскурсии смогут осмыслить услышанное и попробовать изобразить увиденное.

Мастер-класс «Фруктовый лед и пятнистый жираф» пройдет для детей старше 4 лет 2, 9, 16 сентября, 11:15-12:15. На занятии будут рисовать натюрморты и осень.

2, 9, 16 сентября, 13:30-14:30 в музее «Акварельные каникулы». Детям предложат нарисовать натюрморт с мороженым и фруктами, ароматные магнолии и морские пейзажи.

Купить билеты на занятия можно здесь.

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