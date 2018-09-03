Ещё
Собака укусила грудного ребенка хозяев на детской площадке в Отрадном
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Собака укусила грудного ребенка хозяев на детской площадке в Отрадном 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Столичная полиция разбирается в обстоятельствах нападения собаки на двухмесячного ребенка в районе Отрадное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 2 сентября в службу «02» обратился мужчина, который сообщил о нападении собаки на своего сына, родившегося в конце июня текущего года. «Оперативники выяснили, что во дворе жилого дома на ул. Пестеля на детской площадке супруга заявителя гуляла с сыном и собакой. Пес был на поводке, но без намордника. В какой-то момент животное набросилось на малыша и укусило его за руку», — сказал собеседник агентства.
Мальчика с укушенной раной предплечья доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. По словам источника, жизнь и здоровье ребенка находятся вне опасности. По факту случившегося полиция проводит проверку.
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 50 тыс. детей родились в Подмосковье с начала года РПЦ собрала 38 млн руб. на помощь женщинам в кризисной ситуации Жители Пресненского района обсудили с доверенным лицом В.Кумина снос детских садов и дома культуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»84
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко3
11 самых ожидаемых российских сериалов осени7
Кем были герои фильма «В бой идут одни старики»1
Жесткие финалы детских сериалов2
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение