Собака укусила грудного ребенка хозяев на детской площадке в Отрадном

Вечером 2 сентября в службу «02» обратился мужчина, который сообщил о нападении собаки на своего сына, родившегося в конце июня текущего года. «Оперативники выяснили, что во дворе жилого дома на ул. Пестеля на детской площадке супруга заявителя гуляла с сыном и собакой. Пес был на поводке, но без намордника. В какой-то момент животное набросилось на малыша и укусило его за руку», — сказал собеседник агентства.

Мальчика с укушенной раной предплечья доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. По словам источника, жизнь и здоровье ребенка находятся вне опасности. По факту случившегося полиция проводит проверку.