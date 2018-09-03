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Магнитогорские первоклашки проводили лето с БФ «Металлург»
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Магнитогорские первоклашки проводили лето с БФ «Металлург» 

Уралинформбюро 56 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В преддверии Дня знаний благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») устроил проводы лета для детей с ограниченными возможностями и их родителей. На праздник собралось более 150 гостей, многим из которых организация не раз помогала в сложных жизненных ситуациях.
Дети участвовали в подвижных играх и состязаниях на меткость и ловкость в компании Карлсона и Пингвина. Вместе с волонтерами центра «По зову сердца» они рисовали солнышко. После этого собравшихся поздравили с наступающим учебным годом замдиректора фонда Ирина Степанова и заведующая детским отделом Надежда Лихова. Всем подопечным «Металлурга» подарили портфели, канцелярские принадлежности и игрушки. Затем участники праздника посмотрели мультфильм «Принцесса и дракон».
Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», на учете в фонде «Металлург» состоит 264 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В рамках целевой благотворительной программы организация с 1990 года активно поддерживает семьи с детьми с инвалидностью, помогая оплачивать обследования, лечение, операции, покупку лекарств и средств реабилитации.
Кроме того, «Металлург» участвует в социализации детей с ОВЗ: фонд регулярно проводит праздники, вручает подарки, а также организует загородные поездки.
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