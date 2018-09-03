РПЦ собрала 38 млн руб. на помощь женщинам в кризисной ситуации

Об этом сообщили в пресс-службе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

«Церковь собрала 38 млн руб. на помощь беременным и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По благословению святейшего патриарха Кирилла сбор средств был приурочен к Международному дню защиты детей и прошел во всех российский храмах Русской православной церкви », — говорится в сообщении.

Как уточняется, собранные средства будут направлены на профилактику абортов: создание домов для матерей, церковных центров гуманитарной помощи, центров защиты материнства.

Отмечается, что это уже второй за последние годы общероссийский сбор средств на помощь женщинам в кризисной ситуации. Предыдущий сбор средств был организован в 2016 г. По его итогам Синодальный отдел по благотворительности организовал открытый конкурс, благодаря которому были созданы 100 новых церковных центров гуманитарной помощи в 89 епархиях. В них беременные и женщины с детьми в кризисной ситуации могут бесплатно получить кроватки, коляски, предметы гигиены, продукты, одежду для себя и для ребенка. Как уточнили в пресс-службе, при участии РПЦ по всей стране создано 57 приютов для мам, работает более 160 церковных центров гуманитарной помощи.