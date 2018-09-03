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РПЦ собрала 38 млн рублей на помощь женщинам в кризисной ситуации
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РПЦ собрала 38 млн рублей на помощь женщинам в кризисной ситуации 

РИА Новости + ещё 1 12 минут назад
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Русская православная церковь собрала 38 миллионов рублей на помощь беременным и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщили в понедельник в синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла сбор средств был приурочен к Международному дню защиты детей и прошел во всех российский храмах Русской православной церкви.
"Собранные средства на конкурсной основе распределит синодальный отдел по благотворительности — они будут направлены на профилактику абортов: создание домов для мам, церковных центров гуманитарной помощи, центров защиты материнства", — говорится в сообщении.
Положение и условия конкурса будут опубликованы в ближайшее время на официальном сайте синодального отдела.
Это уже второй за последние годы общероссийский сбор средств для женщин в кризисной ситуации. Предыдущий сбор средств, в 2016 году, также был приурочен к Дню защиты детей, по его итогам были созданы 100 новых церковных центров гуманитарной помощи в 89 епархиях. В этих центрах (сегодня их более 160-ти) беременные и женщины с детьми в кризисной ситуации могут бесплатно получить кроватки, коляски, предметы гигиены, продукты, одежду для себя и для ребенка.
В настоящее время при участии Русской православной церкви в России создано также 57 приютов для мам.
По данным Минздрава России, в 2017 году в стране было совершено 627 тысяч абортов.
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