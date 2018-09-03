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«М КЛУБ» принял участие в благотворительной акции
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«М КЛУБ» принял участие в благотворительной акции 

Управа района Крюково 46 минут назад
Фото: Управа района Крюково
29 августа у ТЦ «Столица» в 14 микрорайоне прошла совместная благотворительная акция Управы района «Крюково», ТЦСО «Зеленоградский» и досугового центра ГБУ «М КЛУБ» под названием «Соберем ребенка в школу». Первокласникам из семей, нуждающихся в помощи, подарили новые ранцы с полным наполнением, а для ребят постарше собирали тетради, ручки, дневники и все остальное. Акция прошла под лозунгом «Семья помогает семье», так что в акции участвовали как спонсоры-предприниматели, так и простые крюковчане.
Весь день у «Столицы» не смолкали детский смех и веселая музыка — «Юные аниматоры» организовали для ребят веселые игры и конкурсы. В акции приняли участия более ста крюковчан — ведь делать добро это весело и приятно!​
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