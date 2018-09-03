В Самарской области хотят построить еще 23 детских садов

В детсадах дополнительно появится около 5 тысяч мест

Количество воспитанников детских садов, в том числе ясельных групп, в этом году превышает 157 тысяч человек. Это на 2 тысячи больше, чем в 2018-м. Об этом рассказал врио министра образования и науки Владимир Пылев.

— В ближайшие два года в области построят еще 23 дошкольных учреждения. Таким образом, будет создано дополнительно 5 тысяч мест в детсадах, — сообщил глава ведомства.

По его словам, в этом году на создание ясельных групп выделили более миллиарда рублей.

В Самаре детские сады появятся на Ташкентской и Алма-Атинской, а также на скандальной известной площадке на Пятой просеки. В каждом из них, помимо основных, создадут ясельные группы для детей от двух месяцев до трех лет.