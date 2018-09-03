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Празднование Дня города состоится в библиотеке имени Ивана Бунина
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Празднование Дня города состоится в библиотеке имени Ивана Бунина 

Управа Пресненского района города Москвы 27 минут назад
Фото: На Пресне
Развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Дня города, пройдут 8 сентября в библиотеке имени Ивана Бунина.
В праздничной программе сотрудники культурного учреждения пригласили поучаствовать взрослых и детей. Развлекательные мероприятия будут подготовлены для каждого, сообщили на официальном сайте библиотеки имени Ивана Бунина.
Для детей подготовят познавательные программы по дополнительным школьным дисциплинам.
Победители получат памятные призы.
Взрослым гостям мероприятия покажут документальные фильмы про историю Москвы.
Добавим, что начало праздника запланировано на 14:00.
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