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Экскурсию для детей проведут в районе
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Экскурсию для детей проведут в районе 

Управа района Арбат города Москвы 18 минут назад
Фото: Арбатские Вести
Школьники младших и средних классов смогут посетить 4 сентября экскурсию «Как жили в старину» по Дому-музею Александра Герцена.
Прогулку организуют по случаю начала нового учебного года, рассказали на официальном сайте культурного учреждения. Ее ведущим выступит Светлана Головкова, научный сотрудник Дома-музея.
Дети узнают о моде, быте и обычаях современников Александра Герцена. Им расскажут о правилах поведения в обществе и столовом этикете XIX века.
Начало встречи в 15:00. Вход на экскурсию платный.
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