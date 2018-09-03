Экскурсию для детей проведут в районе

Школьники младших и средних классов смогут посетить 4 сентября экскурсию «Как жили в старину» по Дому-музею Александра Герцена

Прогулку организуют по случаю начала нового учебного года, рассказали на официальном сайте культурного учреждения. Ее ведущим выступит Светлана Головкова , научный сотрудник Дома-музея.

Дети узнают о моде, быте и обычаях современников Александра Герцена. Им расскажут о правилах поведения в обществе и столовом этикете XIX века.

Начало встречи в 15:00. Вход на экскурсию платный.