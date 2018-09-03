Бурятии нужно 27 детских садов, чтобы решить проблему с очередью в дошкольные учреждения

УЛАН-УДЭ, 3 сентября. / ТАСС /. Более 20 детских садов нужно построить в Бурятии, чтобы решить проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

"По нашим подсчетам, нам необходимо построить 27 детских садов, из них 20 — в городе Улан-Удэ. Это для обеспечения местами тех детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые готовы пойти в детсад хоть сейчас", — сказал Поздняков.

В августе 2018 года глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал журналистам, что в электронной очереди в дошкольные образовательные учреждения в регионе стоят 25 тыс. детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет — 5,8 тыс. человек, 4,8 тыс. из которых — в городе Улан-Удэ. «Ситуация с очередью в детские сады в Бурятии остается напряженной. Мы один из тех регионов, где не обеспечен полностью охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, — сказал Поздняков. — Это связано с увеличением рождаемости и с активной миграцией сельского населения в Улан-Удэ».

Замминистра отметил, что республика сама не в силах построить необходимое количество детских садов и рассчитывает на помощь федерального центра. В том числе для обоснования необходимости в новых детсадах регион сменил поставщика услуг по постановке детей в электронную очередь и ее ведению.