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Бурятии нужно 27 детских садов, чтобы решить проблему с очередью в дошкольные учреждения
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Бурятии нужно 27 детских садов, чтобы решить проблему с очередью в дошкольные учреждения 

ТАСС 10 минут назад
УЛАН-УДЭ, 3 сентября. /ТАСС/. Более 20 детских садов нужно построить в Бурятии, чтобы решить проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.
"По нашим подсчетам, нам необходимо построить 27 детских садов, из них 20 — в городе Улан-Удэ. Это для обеспечения местами тех детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые готовы пойти в детсад хоть сейчас", — сказал Поздняков.
В августе 2018 года глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал журналистам, что в электронной очереди в дошкольные образовательные учреждения в регионе стоят 25 тыс. детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет — 5,8 тыс. человек, 4,8 тыс. из которых — в городе Улан-Удэ. «Ситуация с очередью в детские сады в Бурятии остается напряженной. Мы один из тех регионов, где не обеспечен полностью охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, — сказал Поздняков. — Это связано с увеличением рождаемости и с активной миграцией сельского населения в Улан-Удэ».
Замминистра отметил, что республика сама не в силах построить необходимое количество детских садов и рассчитывает на помощь федерального центра. В том числе для обоснования необходимости в новых детсадах регион сменил поставщика услуг по постановке детей в электронную очередь и ее ведению.
В июле 2018 года глава Бурятии Алексей Цыденов обсуждал проблему нехватки детских садов в регионе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Цыденова, «получена поддержка». Ранее председатель комитета по образованию городской администрации Улан-Удэ Ульяна Афанасьева сообщала, что очередь в детсады в столице Бурятии ежегодно прирастает почти на 1 тыс. детей. Еще одна причина возникновения проблемы, по ее словам, кроме миграции населения и повышения рождаемости, то, что на протяжении многих лет детские сады в столице Бурятии не строились.
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