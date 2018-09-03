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Урок по английскому языку проведут для детей в библиотеке иностранной литературы
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Урок по английскому языку проведут для детей в библиотеке иностранной литературы 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 3 сентября дети смогут позаниматься биологией на английском языке.
На мероприятии соберут ребят от 6 до 12 лет.
По информации пресс-службы библиотеки, тематический урок проведут приглашенные преподаватели.
— Дети смогут познакомиться с анатомией человека. Они выучат различные термины и новые слова на английском, — поделились в пресс-службе.
Юных любителей биологии ждут в 19:00 в книжном клубе при библиотеке по адресу: улица Николоямская, дом 1. Занятие проведут бесплатно.
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