Урок по английскому языку проведут для детей в библиотеке иностранной литературы

Во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 3 сентября дети смогут позаниматься биологией на английском языке.

На мероприятии соберут ребят от 6 до 12 лет.

По информации пресс-службы библиотеки, тематический урок проведут приглашенные преподаватели.

— Дети смогут познакомиться с анатомией человека. Они выучат различные термины и новые слова на английском, — поделились в пресс-службе.

Юных любителей биологии ждут в 19:00 в книжном клубе при библиотеке по адресу: улица Николоямская, дом 1. Занятие проведут бесплатно.