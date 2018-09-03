Программа «Московской смены» завершилась в ЦСПСиД «Измайлово»

Центр социальной помощи семьи и детям «Измайлово» подвел итоги летней программы «Московская смена», призванной создать позитивный и полезный досуг для детей из семей, клиентов ведомства.

Школьники за последние дни работы третьей смены побывали в музее-квартире композитора Александра Скрябина , некогда собиравшей верхи столичной интеллигенции. В музее Пушкина ребята вспомнили его произведения для детей. Побывали они и в самом сердце Кремля на Соборной площади, где объявляли царские указы, венчали и провожали в последний путь русских самодержцев.

Гости — клоун Клёпа и повара из соседнего ресторана — приходили к детям сами. Угощали экзотическими салатами и пловом. Подопечные «Московской смены» в составе 11 округов Москвы 27 августа влились в КВН. Измайловцы в тройку лидеров не вошли, но взяли специальный приз. А в рамках спортивных соревнований разыгрывался кубок смены, доставшийся команде «Адреналин».

«Московская смена» работала для ребят от семи до 14 лет, не имеющих возможности выехать на лето в деревню или на курорт. Школьникам были доступны экскурсии, занятия спортом, мастер-классы, возможность подтянуть учебу и бесплатное питание.