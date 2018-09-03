Ещё
Программа «Московской смены» завершилась в ЦСПСиД «Измайлово»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Программа «Московской смены» завершилась в ЦСПСиД «Измайлово» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Центр социальной помощи семьи и детям «Измайлово» подвел итоги летней программы «Московская смена», призванной создать позитивный и полезный досуг для детей из семей, клиентов ведомства.
Школьники за последние дни работы третьей смены побывали в музее-квартире композитора Александра Скрябина, некогда собиравшей верхи столичной интеллигенции. В музее Пушкина ребята вспомнили его произведения для детей. Побывали они и в самом сердце Кремля на Соборной площади, где объявляли царские указы, венчали и провожали в последний путь русских самодержцев.
Гости — клоун Клёпа и повара из соседнего ресторана — приходили к детям сами. Угощали экзотическими салатами и пловом. Подопечные «Московской смены» в составе 11 округов Москвы 27 августа влились в КВН. Измайловцы в тройку лидеров не вошли, но взяли специальный приз. А в рамках спортивных соревнований разыгрывался кубок смены, доставшийся команде «Адреналин».
«Московская смена» работала для ребят от семи до 14 лет, не имеющих возможности выехать на лето в деревню или на курорт. Школьникам были доступны экскурсии, занятия спортом, мастер-классы, возможность подтянуть учебу и бесплатное питание.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
В городском лагере ЦСПСиД «Измайлово» прошел отчетный концерт На День открытых дверей приглашает ЦКС «Измайлово» В Измайлово придет фестиваль ландшафтного дизайна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»84
11 самых ожидаемых российских сериалов осени7
Кем были герои фильма «В бой идут одни старики»1
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Тест: закончите афоризмы Раневской12
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение