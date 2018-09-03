В центре социального обслуживания прошла благотворительная акция 

В центре социального обслуживания «Ясенево» филиал «Теплый Стан» состоялась ежегодная городская благотворительная акция «Семья помогает семье. Готовимся к школе».
Помощь получили дети из малообеспеченных семей, малообеспеченных многодетных семей, из семей, имеющих детей-инвалидов.
Для каждого школьника, особенно первоклассника, начало нового учебного года — это очень важное событие, которое остается в памяти на всю жизнь.
Мероприятие проходило при поддержке управы, совета депутатов и конечно же жителей нашего района.
Особенную признательность сотрудники ЦСО выражают благотворителю, доброму и неравнодушному человеку, генеральному директору ООО «Бьюти Лаб» Гаврилиной Диане, которая на протяжении нескольких лет постоянно оказывает помощь нуждающимся детям Теплый Стан.
Об этом сообщает пресс-служба ГБУ ТЦСО «Ясенево» филиал «Теплый Стан».