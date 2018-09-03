В Якутии открыли детский реабилитационный центр стоимостью 120 млн рублей

Новое здание реабилитационного центра «Харысхал» для детей из неблагополучных семей стоимостью 120 млн рублей открыли в Якутии в городе Мирный. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Алроса», профинансировавшей проект.

«Харысхал» — это единственное в Мирнинском районе республики учреждение, в котором ведется комплексная работа по реабилитации детей из неблагополучных семей. За 20 лет существования «Харысхала» в приемные семьи удалось устроить более 90 детей. Раньше в центре могли находиться до 20 воспитанников, еще десять посещали дневное отделение.

«Новый [реабилитационный центр] рассчитан на 30 стационарных мест. Помещения оснащены необходимым для качественной реабилитации оборудованием, предусмотрена большая спортивная площадка для занятий лечебной физкультурой и спортом», — сообщили в компании, отметив, что центр оказывает социальную, медицинскую и психологическую помощь детям из неблагополучных семей.