В Якутии открыли детский реабилитационный центр стоимостью 120 млн рублей 

Новое здание реабилитационного центра «Харысхал» для детей из неблагополучных семей стоимостью 120 млн рублей открыли в Якутии в городе Мирный. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Алроса», профинансировавшей проект.
«Харысхал» — это единственное в Мирнинском районе республики учреждение, в котором ведется комплексная работа по реабилитации детей из неблагополучных семей. За 20 лет существования «Харысхала» в приемные семьи удалось устроить более 90 детей. Раньше в центре могли находиться до 20 воспитанников, еще десять посещали дневное отделение.
«Новый [реабилитационный центр] рассчитан на 30 стационарных мест. Помещения оснащены необходимым для качественной реабилитации оборудованием, предусмотрена большая спортивная площадка для занятий лечебной физкультурой и спортом», — сообщили в компании, отметив, что центр оказывает социальную, медицинскую и психологическую помощь детям из неблагополучных семей.
Как пояснили ТАСС в компании, ранее детский социальный центр «Харысхал» («оберег» по-якутски) ютился в старом здании 1964 года постройки. «Это одно из первых каменных сооружений Мирного. С годами его крайняя изношенность была видна невооруженным глазом: появились трещины, устарел и подкосился фундамент и инженерные сети пришли в негодность», — пояснил собеседник агентства необходимость строительства нового объекта.