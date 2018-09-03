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Глава челнинского ГИБДД требует обязать детей носить светоотражающие жилеты
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Глава челнинского ГИБДД требует обязать детей носить светоотражающие жилеты 

Казанский репортер 59 минут назад
Фото: Казанский репортер
Глава ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков в ходе делового понедельника, 3 сентября выступил за обязательное ношение детьми светоотражающих жилетов. В своем докладе он говорил о растущем числе ДТП с участием несовершеннолетних, отметив, абсолютное большинство пострадавших не имели светоотражающих элементов на одежде. Кадиков полагает, такие элементы должны быть «на одежде не только воспитанников детских садов и учащихся начального, но и среднего звена». Спикер ссылался на практику стран мира, где светоотражатели стали обязательным требованием. Чтобы принять такую меру в республике, с инициативой должны выступить депутаты, уточнил Кадиков. «Это требование значительно увеличивает видимость детей на дороге, — отметил спикер. — А значит, дает возможность маленьким пешеходам безопасно переходить проезжую часть». Инициативу на своем уровне поддержал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Ранее мы писали о его оценке ситуации с автокреслами для детей в челнинских машинах.
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