Ещё
Во Дворце творчества «Хорошево» прошли дни открытых дверей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Во Дворце творчества «Хорошево» прошли дни открытых дверей 

Управа района Хорошево-Мневники 37 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» 31 августа и 1 сентября состоялись дни открытых дверей.
— Взрослые и дети поучаствовали в мастер-классах по капоэйре и спортивному ориентированию. На территории Дворца работали автогородок и скалодром. Желающие могли посетить мастер-классы по практической психологии, пластилинографии, бисероплетению, росписи по холодному фарфору. Для детей работала «Лаборатория естественных наук», где каждый мог воочию наблюдать действие физических процессов, — рассказали в пресс-службе учреждения.
На площадке перед Дворцом творчества свою программу представили творческие коллективы: студия аэробики «Энергия», Театр танца «Интрига», образцовый коллектив «Танцевальный экспресс», «Академия песни» и другие. Молодые артисты пели, танцевали и читали стихи. (мо)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Специалисты «Мосприроды» прочитают экологические сказки в Серебряном бору Специалисты КЦ «Феникс» провели серию дворовых игр для детей из Хорошево-Мневников Жители Хорошево-Мневников смогут бесплатно позаниматься фитнесом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»84
11 самых ожидаемых российских сериалов осени7
Кем были герои фильма «В бой идут одни старики»1
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Тест: закончите афоризмы Раневской12
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение