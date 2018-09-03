Более 150 детских театров России захотели участвовать в Большом детском фестивале

Более 150 детских театров из различных регионов России заявили о своем участии в Большом детском фестивале, сообщил журналистам в понедельник художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

По его словам, Большой детский фестиваль состоится с 18 ноября по 4 декабря.

«Большой детский фестиваль задумал очень давно, но сейчас подошли к его реализации. Большой детский фестиваль — конкурс дает возможность проанализировать, что было сделано за успешный год (реализации проекта «Театры — детям» — ред.) Нам подали 151 заявку из 11 республик, одного автономного округа, 6 краев и 22 областей РФ», — сказал Безруков.

Он добавил, что данный конкурс носит международный характер и неразрывно связан со школьной программой. Фестиваль поможет повысить уровень постановок в детских театрах России, сделать их более интересными для самих детей.

«Заветная мечта — восстановить детские театры, которые есть у нас в стране, некоторые даже нуждаются в капитальном ремонте. Захотелось повысить уровень качества. Поддержали, выделили немаленькие средства, которых в региональных театрах даже не ожидали. Теперь есть возможность пригласить режиссеров, создавать спектакли, которые дети оценят», — сказал Безруков.

Он добавил, что вне конкурса состоится смотр детских кинокартин, художественных фильмов для детей, анимации. В следующем году могут быть привлечены все детские шоу, которые проводятся в России.

Андрей Малышев. «Проект «Театр — детям» проходит при поддержке партии «Единая Россия» , в первую очередь, это поддержка творческой деятельности детских театров, выделение средств. В проекте уже приняли участие 150 театров юного зрителя, театров кукол нашей страны, которые получили от 1 до 4 миллионов рублей», — добавил директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ

По его словам, такой масштабной поддержки детских театров, как в проекте «Театр — детям» не было с советского времени. Проект включает не только обновление материально-технической базы, но и обширную гастрольную программу: детские театры, которые раньше не имели возможности, стали передвигаться по стране и представлять спектакли.

«В сентябре 2017 года был запущен проект, всего год проекту и нашей совместной работе, за год смогли продвинуться глубоко. В 2017 году было заложено 300 миллионов в федеральном бюджете. Показали, как смогли развить это направление. В 2018 году тоже начали с 300 миллионов: 80 миллионов на гастроли и 220 миллионов — непосредственно театрам через субъекты», — сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова

Она уточнила, что участниками проекта стали 143 театра из 78 регионов России. По ее словам, конечная цель проекта — увеличение количества детей, которые посещают театры. В некоторых регионах по итогам первого года работы было достигнуто увеличения аудитории детских театров более чем на 80%.

«Поддерживает президент РФ, министерство культуры РФ. Дополнительно было выделено 700 миллионов рублей. В общей сумме получилось более 1 миллиарда рублей на поддержку детских театров, регионы также добавляют средства на поддержку театров. Появились новые костюмы, детские мастерские и так далее», — сказала Казакова.

Она добавила, что по итогам реализации проекта в 2017 году организаторы обратили особое внимание на сами театральные постановки, и Большой детский фестиваль должен стать стимулом детских театров для улучшения качества просветительского и образовательного контента.