Дошкольники из Лефортова встретились с детской писательницей

Встреча детской писательницы, лауреата литературной премии имени Крапивина, лауреата конкурса «Новая детская книга» Ирины Краевой с юными жителями Лефортова прошла в библиотеке № 119. Об этом сообщила заведующая учреждением Оксана Глухова.

— Дети поиграли с гостьей в различные игры, отгадали загадки и творческие задания. Это здорово, когда есть возможность встретиться с талантливым человеком, который умеет ярко и увлекательно погрузить в свой волшебный мир, в свои мечты и иллюзии, — заявила Глухова.

Напомним, что библиотека № 119 находится на шоссе Энтузиастов, дом 20. (вт)