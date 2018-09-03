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Дошкольники из Лефортова встретились с детской писательницей
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Дошкольники из Лефортова встретились с детской писательницей 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Встреча детской писательницы, лауреата литературной премии имени Крапивина, лауреата конкурса «Новая детская книга» Ирины Краевой с юными жителями Лефортова прошла в библиотеке № 119. Об этом сообщила заведующая учреждением Оксана Глухова.
— Дети поиграли с гостьей в различные игры, отгадали загадки и творческие задания. Это здорово, когда есть возможность встретиться с талантливым человеком, который умеет ярко и увлекательно погрузить в свой волшебный мир, в свои мечты и иллюзии, — заявила Глухова.
Напомним, что библиотека № 119 находится на шоссе Энтузиастов, дом 20. (вт)
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