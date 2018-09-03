Моор и Кухарук открыли два новых детских сада в Тюмени

Открытие двух новых детских садов состоялось сегодня в спальных микрорайонах Тюмени. В церемониях приняли участие врио губернатора Тюменской области Александр Моор и врио главы администрации города Руслан Кухарук.

Третий корпус детского сада № 125 находится на улице Николая Карнацевича. В четырех блоках будут размещаться 24 группы, это почти 950 детей. В здании расположены зоны развития для детей: «Шахматное царство», «Легоконструирование», «Правила дорожного движения», «Юныйцветовод», «Знакомимся с космосом», холл релаксации. Музыкальный зал оснащен звуковым и световым оборудованием, а так же станком для занятий хореографией.

В новом корпусе детсада №158 будет работать 16 групп полного дня. С первых дней садик сможет принять 630 детей. Здесь оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, сенсорная комната, соляная пещера, современный пищеблок, медицинский кабинет, прачечная. Для детей до трех лет предусмотрены 6 групп. Проект реализован в жилом комплексе «Ново-Патрушево» на основе соглашения о государственно-частном партнерстве.

«Мы активно работаем с застройщиками, которые реализуют проекты по комплексной застройки, предлагая им помимо жилых объектов параллельно создавать социальную инфраструктуру, — отметил Александр Моор. — Это выгодно и самим застройщикам: когда потенциальные покупатели квартир видят, что рядом строится детский сад, квартиры как правило продаются значительно лучше. Опыт последних лет это полностью подтверждает».

Потребность в детских садах в Тюмени не сокращается, поэтому областные власти продолжат практику сотрудничества с девелоперами.

«Перед нами стоят новые задачи в этой сфере, обозначенные майскими указами президента России, — напомнил врио губернатора. — Мы уже решили вопрос приема детей с трех лет, далее стоит задача обеспечить местами в детских садах детей с двух лет. В конечном итоге возможность получить такую услугу должны получить все желающие».

Руслан Кухарук отметил, что данные объекты в значительной степени закрывают потребности в детских садах обширных территорий новостроек. Помимо строительства новых зданий администрация ведет работу по возврату в муниципальную собственность объектов, которые ранее перешли в частные руки, чтобы разместить в них учреждения образования.

Фото: Есен Абилькенов