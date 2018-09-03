Ещё
Семья из Коломны поучаствует в итоговых мероприятиях всероссийского конкурса «Семья года»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Семья из Коломны поучаствует в итоговых мероприятиях всероссийского конкурса «Семья года» 

РИАМО 1 час назад
Семья Терентьевых из подмосковной Коломны стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года 2018» и примет участие в итоговом мероприятии в Москве в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
В Московской области в 2018 году региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» проводится в два этапа: муниципальный этап и финал регионального этапа. Всего поступило 76 заявок на участие в региональном этапе. В финале приняло участие 25 семей, в итоге четыре семьи из Королева, Подольска, Дмитрова и Коломны стали победителями. Решением оргкомитета конкурса победителем в номинации «Семья — хранитель традиций» стала семья Терентьевых из Московской области.
«У супругов Терентьевых двое детей и пятеро внуков. История музыкальной династии Терентьевых началась в 1948 году. Терентьев Валерий Константинович и Терентьева Елена Геннадьевна являются представителями семейной музыкальной династии в трех поколениях. Семья Терентьевых бережно хранит семейный архив, считает своей задачей — воспитание у детей и внуков уважительного отношения, интереса к истории своей семьи, к истории своей Родины», — отмечается в материале.
Итоговые мероприятия всероссийского конкурса «Семья года» пройдут в Москве 21-23 ноября 2018 года. 22 ноября в концертном зале гостиницы «Космос» состоится торжественная церемония награждения лучших семей страны, среди которых будет и семья из Подмосковья — Терентьевы Валерий Константинович и Елена Геннадьевна с детьми и внуками.
Всего во всероссийском конкурсе «Семья года» приняло участие 329 семей.
РИАМО: последние новости
Более 150 детских театров России захотели участвовать в Большом детском фестивале Уникальное стоматологическое отделение для детей открыли в МОНИКИ В Подмосковье возрождают школьную стоматологию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко5
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»84
11 самых ожидаемых российских сериалов осени7
Критики обещают Леди Гаге «Оскар»1
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение