Семья из Коломны поучаствует в итоговых мероприятиях всероссийского конкурса «Семья года»

Семья Терентьевых из подмосковной Коломны стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года 2018» и примет участие в итоговом мероприятии в Москве в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В Московской области в 2018 году региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» проводится в два этапа: муниципальный этап и финал регионального этапа. Всего поступило 76 заявок на участие в региональном этапе. В финале приняло участие 25 семей, в итоге четыре семьи из Королева, Подольска, Дмитрова и Коломны стали победителями. Решением оргкомитета конкурса победителем в номинации «Семья — хранитель традиций» стала семья Терентьевых из Московской области.

«У супругов Терентьевых двое детей и пятеро внуков. История музыкальной династии Терентьевых началась в 1948 году. Терентьев Валерий Константинович и Терентьева Елена Геннадьевна являются представителями семейной музыкальной династии в трех поколениях. Семья Терентьевых бережно хранит семейный архив, считает своей задачей — воспитание у детей и внуков уважительного отношения, интереса к истории своей семьи, к истории своей Родины», — отмечается в материале.

Итоговые мероприятия всероссийского конкурса «Семья года» пройдут в Москве 21-23 ноября 2018 года. 22 ноября в концертном зале гостиницы «Космос» состоится торжественная церемония награждения лучших семей страны, среди которых будет и семья из Подмосковья — Терентьевы Валерий Константинович и Елена Геннадьевна с детьми и внуками.

Всего во всероссийском конкурсе «Семья года» приняло участие 329 семей.