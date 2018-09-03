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Безруков возглавил оргкомитет фестиваля детских театров
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Безруков возглавил оргкомитет фестиваля детских театров 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Театральный «Большой детский фестиваль» пройдет в Москве с 14 ноября по 4 декабря, его оргкомитет возглавил художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков. Об этом рассказали в понедельник участники пресс-конференции в ТАСС.
"В рамках федерального проекта «Театр — детям» Сергей Безруков возглавил оргкомитет фестиваля детских театров", — отметил директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Андрей Малышев. Он напомнил, что в 2018 году, как и в прошлом, на реализацию этого федерального проекта выделено 300 млн рублей. Кроме того, в этом году региональные театры получили еще 700 млн рублей.
"Большой детский фестиваль" дает возможность проанализировать, что было сделано за этот успешный год. Нам подали 151 заявку, претенденты из 11 республик, театры из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Владимира, Новосибирска. Он пройдет с 18 ноября по 4 декабря в этом году", — рассказал Безруков.
Фестиваль пройдет на восьми московских площадках, особое внимание организаторы обращают на постановки, возрождающие традиционные для многих родителей спектакли, связанные с классическими произведениями литературы, например, с теми, которые дети проходят в рамках школьной программы.
"К нам обращалось огромное число родителей, представителей экспертного сообщества с тем, что нужно поддержать детские театры, так как за последние годы мы в общем информационном пространстве утеряли качественный детский контент. Мы пришли к выводу, что нужно не только укреплять качество постановок, но и в принципе задуматься, что вообще это за постановки. Детским театрам нужна финансовая государственная поддержка и только тогда государство может обращаться к ним с просьбой улучшить контент в плане образовательном, в плане просвещения", — сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
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