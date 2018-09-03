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В ДОЛ «Березка» с детьми работала сотрудница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности
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В ДОЛ «Березка» с детьми работала сотрудница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 

Vyatka-grad.ru 57 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Прокуратура Октябрьского района города Кирова в ходе проверки соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасных условий воспитания и обучения несовершеннолетних выявила факт нарушения в детском оздоровительном лагере «Березка», который относится к КОГБУ «Центр отдыха и оздоровления детей „Вятские каникулы“.
Как оказалось, к работе в лагере в качестве специалиста по музыкальному сопровождению была допущена женщина, ранее имевшая судимость по ст. 115, 116 УК РФ — „умышленное причинение легкого вреда здоровью“ без необходимого на то разрешения со стороны комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области.
В отношении директора КОГБУ „Центр отдыха и оздоровления детей „Вятские каникулы“ Прокуратурой вынесено представление об устранении нарушений закона. В результате в отношении руководителя детского оздоровительного лагеря „Березка“ возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а ранее привлекаемый к уголовной ответственности работник уволен.
Результаты по рассмотрению производства в отношении руководителя лагеря находятся на контроле прокуратуры района.
Фото — kursktv.ru
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