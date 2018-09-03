Почувствуй себя нефтяником: как дети играют на буровой установке и тестируют топливо

Вместо привычных игрушек — буровая установка, нефтеперерабатывающий завод, лаборатория и АЗС. ПАО «НК „Роснефть“ и „Кидзания“ совместно организовали образовательные экскурсии для детей из реабилитационных центров и детских домов.

Долото с буровой установки пятилетний Илья Уткин снимает со всей серьезностью. Экскурсия началась с теоретической части: детям рассказали о месторождениях нефти, методах добычи и что она из себя представляет. Только что полученные знания дети применили на практике и почувствовали себя настоящими нефтяниками.

Основные этапы работы с нефтью в игровой зоне показаны максимально правдоподобно. Например, на пункте управления буровой установкой есть регуляторы движений бура и показатели глубины залегания. Вместе с этим установка и НПЗ доступны для детского восприятия и интуитивно понятны. Пока одни нефть добывают, другие изучают ее качество в лаборатории. Показатели сравнивают с таблицей: проверяют на соответствие стандартам и проводят опыты.

»Маленькие дети могут себя почувствовать более взрослыми! Сегодня мы добывали нефть, и я очень впечатлена! Хочу еще раз сюда приехать!» — поделилась впечатлениями воспитанница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Сергиев-Посад Полина Мельникова.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий этап — превращение нефти в топливо. Юные нефтяники с помощью макета узнают, как отличить качественный бензин или дизель от подделки, как топливо попадает из бензовоза в заправочные колонки.

«Детям очень нравится! На самом деле очень интересное и поучительное мероприятие у нас получилось к 1 сентября, к школе. Им будет что рассказать!» — отметила специалист по соцработе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Сергиев-Посад Татьяна Иванова

Специальная зона для юных нефтяников работает в «Кидзании» с 2017 года. Комплекс состоит из зоны нефтедобычи, нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и автозаправочной станции (АЗС) «Роснефть». Здесь дети могут самостоятельно поработать на буровой установке, отправить нефть на переработку, а затем проверить качество топлива в лаборатории.

На игровом макете АЗС дети научатся не только самостоятельно заправлять автомобиль, но и узнают об инновационном бензине «Пульсар 100». Образовательные экскурсии компания «Роснефть» и «Кидзания» планируют проводить на постоянной основе.