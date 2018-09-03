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«МегаФон» продолжает создавать специальные условия для обучения детей с аутизмом на юге России
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«МегаФон» продолжает создавать специальные условия для обучения детей с аутизмом на юге России 

Ростовские Вести 35 минут назад
Проект «Включи!» фонда «Помоги детям» получил от компании «МегаФон» благотворительную поддержку в объёме 1 миллиона рублей. Проект включает в себя ресурсный класс школы № 81 Ростова-на-Дону и три площадки в Сочи: инклюзивные классы гимназии №8 и №6 и группу детского сада №34. В начале нового учебного года будут открыты еще две сенсорные площадки: в детском саду №105 в Сочи, а также в ресурсном классе школы №103 в Ростове-на-Дону. «МегаФон» системно поддерживает проект «Включи» на юге России — помимо открытия сенсорных зон, благотворительный взнос поможет оплатить работу 13 тьюторов в Ростове-на-Дону и Сочи, –говорит Нина Новикова, президент Благотворительного фонда «Помоги детям». — Мы наблюдаем, что во время учебного дня дети с аутизмом испытывают слишком большую нагрузку, простое нахождение в школе может быть источником постоянного стресса, это провоцирует срывы и многие поведенческие проблемы. Высокий уровень шума и прочих сенсорных раздражителей приводят к повышению тревожности. В новых сенсорных зонах дети смогут прийти в себя в случае перегрузки или усталости, получить дополнительную стимуляцию для дальнейшей активности в течение дня». «Часто, когда речь идет об инклюзии, о доступности среды для людей с инвалидностью, многие имеют в виду архитектурные и технические изменения. Однако для детей с аутизмом сенсорная зона и тьюторское сопровождение — и есть те самые необходимые условия, которые надо специально создавать в школах. Важно, чтобы дети с особыми образовательными потребностями могли включиться в социальные и учебные процессы», — комментирует Алексей Барков, директор Ростовского регионального отделения «МегаФона». Обе новые площадки будут оснащены специальным оборудованием для снятия стресса, расслабления и психологической разгрузки детей с РАС: спортивными комплексами, дорожками для тренировки равновесия и балансирами, гимнастическими мячами, бескаркасной мягкой мебелью и многим другим. «МегаФон» поддерживает проект «Включи» на юге России второй год подряд, оказывает системную поддержку многим социальным проектам. Однако, свою роль мы видим не только в финансовой помощи, но и в привлечении внимания широкой общественности, бизнеса и СМИ к острым социальным проблемам. Воодушевляет, что с каждым днем система благотворительности в России становится надежнее. Это дает веру в то, что жизнь всех людей, нуждающихся в помощи, станет лучше», — говорит Игорь Ионов, директор Сочинского регионального отделения «МегаФона». Проект «Включи!» фонда «Помоги детям» — первый на юге России инклюзивный образовательный проект для успешной адаптации и социализации детей с РАС.
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