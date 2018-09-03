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Сотрудники районной библиотеки приняли участие в фестивале «Галавест»
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Сотрудники районной библиотеки приняли участие в фестивале «Галавест» 

Управа района Якиманка 20 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники Российской государственной детской библиотеки 1 сентября приняли участие в Инклюзивном благотворительном семейном фестивале «Галфест». Мероприятие прошло в Саду «Эрмитаж».
На официальном сайте образовательного учреждения отметили, что на сотрудники библиотеки представили программу диафильмов. Дети увидели приключения страшного Бармалея, озорной Пеппи Длинныйчулок и рассеянного с улицы Бассейной.
Кроме того, картинки, которые показали детям на экране, озвучили известные люди в области кино, телевидения и искусства.
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