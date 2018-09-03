Сотрудники районной библиотеки приняли участие в фестивале «Галавест»

Сотрудники Российской государственной детской библиотеки 1 сентября приняли участие в Инклюзивном благотворительном семейном фестивале «Галфест». Мероприятие прошло в Саду «Эрмитаж»

На официальном сайте образовательного учреждения отметили, что на сотрудники библиотеки представили программу диафильмов. Дети увидели приключения страшного Бармалея, озорной Пеппи Длинныйчулок и рассеянного с улицы Бассейной.

Кроме того, картинки, которые показали детям на экране, озвучили известные люди в области кино, телевидения и искусства.