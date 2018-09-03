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Медведев оценил стоимость реализации нацпроекта «Демография»
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Медведев оценил стоимость реализации нацпроекта «Демография» 

Rambler News Service 18 минут назад
На реализацию национального проекта «Демография» потребуется не менее 3 трлн руб., заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
«В рамках этого направления будем решать вопросы поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, увеличение продолжительности жизни и привлечение людей к здоровому образу жизни, популяризация спорта. Отдельное внимание тем матерям, которые хотят быстрее вернуться на работу после рождения детей, поэтому действительно также завязано на проблему очередей в детские сады и ясли. Все это потребует значительных ресурсов. Деньги весьма и весьма солидные — не менее 3 трлн рублей. Важно, чтобы они принесли конкретные ощутимые результаты», — сказал он.
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