Медведев оценил стоимость реализации нацпроекта «Демография»

На реализацию национального проекта «Демография» потребуется не менее 3 трлн руб., заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В рамках этого направления будем решать вопросы поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, увеличение продолжительности жизни и привлечение людей к здоровому образу жизни, популяризация спорта. Отдельное внимание тем матерям, которые хотят быстрее вернуться на работу после рождения детей, поэтому действительно также завязано на проблему очередей в детские сады и ясли. Все это потребует значительных ресурсов. Деньги весьма и весьма солидные — не менее 3 трлн рублей. Важно, чтобы они принесли конкретные ощутимые результаты», — сказал он.