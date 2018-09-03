Медведев рассказал о стоимости реализации нацпроекта «Демография»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию национального проекта «Демография» потребуется не менее 3 трлн руб. Об этом сообщает RNS.

Он отметил, что в рамках указанного направления будут решаться вопросы поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, увеличение продолжительности жизни и привлечение людей к здоровому образу жизни.

"Все это потребует значительных ресурсов. Деньги весьма и весьма солидные — не менее 3 трлн руб. Важно, чтобы они принесли конкретные ощутимые результаты", — сказал Медведев.