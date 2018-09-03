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Медведев рассказал о стоимости реализации нацпроекта «Демография»
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Медведев рассказал о стоимости реализации нацпроекта «Демография» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию национального проекта «Демография» потребуется не менее 3 трлн руб. Об этом сообщает RNS.
Он отметил, что в рамках указанного направления будут решаться вопросы поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, увеличение продолжительности жизни и привлечение людей к здоровому образу жизни.
"Все это потребует значительных ресурсов. Деньги весьма и весьма солидные — не менее 3 трлн руб. Важно, чтобы они принесли конкретные ощутимые результаты", — сказал Медведев.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти определятся с финансированием нацпроектов в начале сентября.
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