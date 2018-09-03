Дети займутся гимнастикой и теннисом на бульваре Матроса Железняка

Отделение спортивной школы олимпийского резерва № 74 Москомспорта в Коптеве начало набор детей в группы начальной подготовки.

«Отделение спортивной гимнастики набирает девочек пяти-шести лет и мальчиков шести-семи лет. Дети от семи до 10 лет могут записаться в группы настольного тенниса. Занятия в группах начальной подготовки проводятся на бесплатной основе, — сообщила старший инструктор-методист спортивной школы Юлия Клименко.

Тренировки будут проходить по адресу бульвар Матроса Железняка, дом 22, строение 1.

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