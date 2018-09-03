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Дети займутся гимнастикой и теннисом на бульваре Матроса Железняка
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Дети займутся гимнастикой и теннисом на бульваре Матроса Железняка 

Управа района Коптево города Москвы 16 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Отделение спортивной школы олимпийского резерва № 74 Москомспорта в Коптеве начало набор детей в группы начальной подготовки.
«Отделение спортивной гимнастики набирает девочек пяти-шести лет и мальчиков шести-семи лет. Дети от семи до 10 лет могут записаться в группы настольного тенниса. Занятия в группах начальной подготовки проводятся на бесплатной основе, — сообщила старший инструктор-методист спортивной школы Юлия Клименко.
Тренировки будут проходить по адресу бульвар Матроса Железняка, дом 22, строение 1.
Телефоны для справок: 8 (499) 158-58-01, 8 (903) 510-09-05. (мю)
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