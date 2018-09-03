Два детсада и школу построили в столичном районе Некрасовка к началу учебного года

В столичном районе Некрасовка к началу нового учебного года ввели в эксплуатацию два детских сада и новую школу, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Получено разрешение на ввод в эксплуатацию двух детских садов на 575 мест и школы на 1 100 мест в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы», — сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев

Образовательные учреждения построены по адресам: ДОУ на 225 мест, Некрасовка, квартал 10; ДОУ на 350 мест, район Некрасовка, квартал 4; школа на 1 100 мест, район Некрасовка, квартал 7.

«В начале этого года (2018 — ред.) в районе Некрасовка ввели в эксплуатацию еще один детский сад на 350 мест по адресу: квартал 11 (участок 1)» — добавил Бочкарев.

По его словам, строительство в районе Некрасовка идет высокими темпами.