Новый детский сад открылся в Некрасовке

Детский сад, рассчитанный на 225 малышей, открылся на территории строящегося жилого микрорайона в Некрасовке по адресу: улица Недорубова, дом 9.

Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано Мосгосстройнадзором.

— К проверкам детского сада в Некрасовке привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований, — сообщил председатель Мосгосстройнадзор Олег Антосенко . — Результаты испытаний передавались в Мосгосстройнадзор, при необходимости принимались меры.

Здание было возведено за счет средств городского бюджета. Помимо помещений для размещения групп детей, имеются зал для музыкальных и физкультурных занятий, кружковая, методический кабинет. Благоустроена и прилегающая территория — там оборудованы отделенные друг от друга полосами зелени прогулочные площадки с теневыми навесами.

Первых своих воспитанников детский сад примет уже на следующей неделе.