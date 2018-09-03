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Новый детский сад открылся в Некрасовке
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Новый детский сад открылся в Некрасовке 

Префектура Юго-Восточного административного округа 8 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Детский сад, рассчитанный на 225 малышей, открылся на территории строящегося жилого микрорайона в Некрасовке по адресу: улица Недорубова, дом 9.
Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано Мосгосстройнадзором.
— К проверкам детского сада в Некрасовке привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований, — сообщил председатель Мосгосстройнадзор Олег Антосенко. — Результаты испытаний передавались в Мосгосстройнадзор, при необходимости принимались меры.
Здание было возведено за счет средств городского бюджета. Помимо помещений для размещения групп детей, имеются зал для музыкальных и физкультурных занятий, кружковая, методический кабинет. Благоустроена и прилегающая территория — там оборудованы отделенные друг от друга полосами зелени прогулочные площадки с теневыми навесами.
Первых своих воспитанников детский сад примет уже на следующей неделе.
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