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Запись в детский музыкальный театр откроется в Южнопортовом в середине сентября
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Запись в детский музыкальный театр откроется в Южнопортовом в середине сентября 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В середине сентября будет открыта запись на два направления работы Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, отделения которого расположены в Южнопортовом районе. Такую информацию сообщили в администрации учреждения.
— Набор всех желающих в детский музыкальный театр «Попурри» и на программу «Тропинка в школу» откроют 15 сентября. Записать своего ребенка можно будет через личный кабинет на портале mos.ru, — пояснили в администрации.
Добавим, что отделения центра находятся в нашем районе на улице Трофимова, дом 11 и дом 15А. (вт)
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