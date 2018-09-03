Запись в детский музыкальный театр откроется в Южнопортовом в середине сентября

В середине сентября будет открыта запись на два направления работы Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, отделения которого расположены в Южнопортовом районе. Такую информацию сообщили в администрации учреждения.

— Набор всех желающих в детский музыкальный театр «Попурри» и на программу «Тропинка в школу» откроют 15 сентября. Записать своего ребенка можно будет через личный кабинет на портале mos.ru , — пояснили в администрации.

Добавим, что отделения центра находятся в нашем районе на улице Трофимова, дом 11 и дом 15А. (вт)