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Численность населения Удмуртии сократилась почти на 3 тыс. человек
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Численность населения Удмуртии сократилась почти на 3 тыс. человек 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Численность населения Удмуртии за 7 месяцев 2018 года сократилась на 2 850 человек. Как сообщает Удмуртстат, это на 1 367 человек больше, чем за такой же период прошлого года.
По данным на 1 января 2018 года в республике постоянно проживает 1,5 млн человек, в том числе 995,7 тыс. в городе, 517,3 тыс. — в селе.
За январь — июль 2018 года родилось 9796 малышей, что на 676 детей меньше, чем за тот же период 2017 года, умерло 11 053 человека (на 186 больше), в том числе 50 детей в возрасте до 1 года (на 2 ребёнка меньше).
Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения — 43% от общего числа умерших, на втором месте — новообразования (15%), на третьем — несчастные случаи (9%).
За указанный период зарегистрирован 4 471 брак, это на 838 меньше, чем в прошлом году. Количество разводов увеличилось на 31 и составило 3 019 записей.
С начала года в республику приехало 7 715 человек, уехало — 9308 человек. Таким образом, миграционная убыль составила 1 593 человека.
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