Юный тюменец сломал ногу в детском саду оставшись без присмотра

Судебными приставами УФССП России по Тюменской области было возбуждено исполнительное производства о взыскании морального вреда в пользу матери ребенка в размере 50 тыс. рублей, на основании решения Уватского районного суда Тюменской области.

«Дошкольник находясь на площадке детского сада без присмотра воспитателя получил травму: во время прогулки мальчик, поскользнулся и упал с металлической лестницы, в результате чего получил закрытый перелом ноги. В больницу ребенка привела мать, которой воспитатели сообщили о случившемся только вечером, когда она забирала ребенка. В связи с полученной в детском саду травмой ноги, малыш длительное время не мог вести активный образ жизни, посещать спортивную секцию. Несмотря на то, что образовательное учреждение не создало необходимые безопасные условия присмотра и ухода за воспитанником, руководство не принесло своих извинений за причинение вреда здоровью матери ребенка», — сообщили в УФССП России по Тюменской области.

После возбуждения исполнительного производства и вынесения постановления об ограничении на регистрационные действия в отношении транспортных средств предприятия, руководство детского сада в добровольный срок произвело оплату задолженности в полном объеме.

Фото с сайта Viensplusviens.lv.