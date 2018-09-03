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Юный тюменец сломал ногу в детском саду оставшись без присмотра
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Юный тюменец сломал ногу в детском саду оставшись без присмотра 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Судебными приставами УФССП России по Тюменской области было возбуждено исполнительное производства о взыскании морального вреда в пользу матери ребенка в размере 50 тыс. рублей, на основании решения Уватского районного суда Тюменской области.
«Дошкольник находясь на площадке детского сада без присмотра воспитателя получил травму: во время прогулки мальчик, поскользнулся и упал с металлической лестницы, в результате чего получил закрытый перелом ноги. В больницу ребенка привела мать, которой воспитатели сообщили о случившемся только вечером, когда она забирала ребенка. В связи с полученной в детском саду травмой ноги, малыш длительное время не мог вести активный образ жизни, посещать спортивную секцию. Несмотря на то, что образовательное учреждение не создало необходимые безопасные условия присмотра и ухода за воспитанником, руководство не принесло своих извинений за причинение вреда здоровью матери ребенка», — сообщили в УФССП России по Тюменской области.
После возбуждения исполнительного производства и вынесения постановления об ограничении на регистрационные действия в отношении транспортных средств предприятия, руководство детского сада в добровольный срок произвело оплату задолженности в полном объеме.
Фото с сайта Viensplusviens.lv.
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