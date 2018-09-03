В школах Братеева проведут плановое обследование на энтеробиоз и педикулез

Школьников младших классов и учеников детских садов врачи проверят на наличие энтеробиоза и педикулеза прямо в образовательных учреждениях с 3 по 16 сентября. Информация об этом появилась на портале Департамента здравоохранения Москвы.

Обследование может быть проведено только с обязательного согласия родителей. Врачи осмотрят ребенка и проверят его волосы на наличие вшей. Также у школьников возьмут образцы для анализа на энтеробиоз, результаты которого станут известны в течение нескольких дней. Итоги обследования будут занесены в медицинскую карту ребенка.

Напомним, что детские поликлиники перешли на усиленный режим работы перед началом учебного года. С 20 августа до 16 сентября в медицинских учреждениях появилось по одному дополнительному кабинету, где дети могут пройти обследование и получить необходимые справки о состоянии здоровья.