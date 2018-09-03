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ЦСМ «Коньково» проводит мероприятие «Дети против террора»
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ЦСМ «Коньково» проводит мероприятие «Дети против террора» 

Коньково 44 минуты назад
Фото: Коньково
Сегодня, 3 сентября, отмечается Международный День солидарности в борьбе с терроризмом. В Конькове сейчас проходит мероприятие для детей «Дети против террора». Организовал его ЦСМ «Коньково».
За столом на площадке возле здания центра на Миклухо-Маклая, 59 ребята в рамках мастер-класса «Журавлик, машущий крыльями» изготавливают бумажных журавликов. К слову, традиция изготовления таких журавликов уходит корнями в японское поверье о том, что если сложить тысячу таких оригами, то загаданное желание сбудется непременно, а больной исцелится. Не так давно в символику журавлика проникло и другое значение — символ мира.
А ребята помладше участвуют в конкурсе рисунков. Их красочные картины посвящены миру, родному городу и семье.
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