Ещё
Жителей Нижегородского района познакомят с миром живописи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Жителей Нижегородского района познакомят с миром живописи 

Префектура Юго-Восточного административного округа 28 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
С миром графики и живописи познакомят детей и взрослых в центре досуга и спорта «Кругозор» Нижегородского района.
— Занятия направлены на развитие творческого потенциала, знакомство с миром графики и живописи, а также на освоение новых техник и материалов, — сообщила администратор ЦДС «Кругозор» Ирина Чернова. — Кроме того, обучение живописи способствует развитию творческой свободы. Мы ждем детей старше пяти лет и взрослых!
Запить на занятия уже стартовала, записаться можно по телефону: 8 (499) 174-73-37. Художественные уроки будут проходить по адресу: улица Нижегородская, дом 106, корпус 1.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Новый детский сад открылся в Некрасовке «Летняя» выставка откроется в районе Выхино-Жулебино Военные фильмы покажут в кинотеатрах ЮВАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»86
Критики обещают Леди Гаге «Оскар»1
11 самых ожидаемых российских сериалов осени7
Тест: закончите афоризмы Раневской12
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение