Жителей Нижегородского района познакомят с миром живописи

С миром графики и живописи познакомят детей и взрослых в центре досуга и спорта «Кругозор» Нижегородского района.

— Занятия направлены на развитие творческого потенциала, знакомство с миром графики и живописи, а также на освоение новых техник и материалов, — сообщила администратор ЦДС «Кругозор» Ирина Чернова . — Кроме того, обучение живописи способствует развитию творческой свободы. Мы ждем детей старше пяти лет и взрослых!

Запить на занятия уже стартовала, записаться можно по телефону: 8 (499) 174-73-37. Художественные уроки будут проходить по адресу: улица Нижегородская, дом 106, корпус 1.